"Спільно працюємо з нашими європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора", - наголосив український прем'єр.

Денис Шмигаль разом із Президенткою Єврокомісії, Верховним представником ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки, а також прем'єром Словачини відвідали 8 квітня місто Буча Київської області.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

"Показав Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями", - написав український прем'єр.

Шмигаль наголосив, що "ми ніколи не пробачимо ворогу цих злочинів" і зазначив, що спільно з Європою працюють над тим, аби "якнайшвидше зупинити агресора".

Фото: телегам-канал Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Фото: телегам-канал Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Фото: телегам-канал Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Фото: телегам-канал Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Фото: телегам-канал Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Фото: телегам-канал Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Фото: телегам-канал Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Нагадаємо, 5 квітня речник Єврокомісії Ерік Мемер повідомив, що Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель приїдуть цього тижня до Києва, аби зустрітися з президентом Зеленським напередодні акції “Stand Up For Ukraine” у суботу у Варшаві.

8 квітня Боррель і фон дер Ляєн розмістили дописи у своїх в Twitter-акаунтах, що прямують до української столиці.