Денис Шмигаль разом із Президенткою Єврокомісії, Верховним представником ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки, а також прем'єром Словачини відвідали 8 квітня місто Буча Київської області.
Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram.
"Показав Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями", - написав український прем'єр.
Шмигаль наголосив, що "ми ніколи не пробачимо ворогу цих злочинів" і зазначив, що спільно з Європою працюють над тим, аби "якнайшвидше зупинити агресора".
Нагадаємо, 5 квітня речник Єврокомісії Ерік Мемер повідомив, що Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель приїдуть цього тижня до Києва, аби зустрітися з президентом Зеленським напередодні акції “Stand Up For Ukraine” у суботу у Варшаві.
8 квітня Боррель і фон дер Ляєн розмістили дописи у своїх в Twitter-акаунтах, що прямують до української столиці.