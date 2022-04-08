У Вишгородському районі частково нема звʼязку і світла, загалом на Київщині все під контролем, – Павлюк

У Київській області ситуація лишається контрольованою. У Іванківській, Димерській та Поліських громадах Вишгородського району досі нема звʼязку та електропостачання, але інфраструктуру відновлюють.

Славутич ще потребує продуктів харчування та медикаментів. Вишгородська, Петрівська та Пірнівська громади отримують необхідну для мешканців допомогу. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram.

"Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони. Ситуація на цих територіях спокійна та контрольована. Триває посівна. Об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі", – зазначив він.

У Бучанському та Броварському районах тривають розмінування та зачистки на деокупованих місцинах. Аварійні бригади працюють над відновленням водо-, електро- та газопостачання. Правоохоронці фіксують злочини, заподіяні окупантами щодо мирного населення.

Нагадаємо, в Гостомельській громаді комендантська година діє з 7 квітня по 6:00 14 квітня, в Ірпінській – до 9:00 11 квітня.