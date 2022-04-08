Росія зосередилась на встановленні контролю над Донеччиною і Луганщиною та виході на межі Херсонщини, – Міноборони

Основні зусилля російське командування зосереджує на формуванні наступального угруповання для бойових дій у Східній операційній зоні. Метою наступу є встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в Ukraine Media Center.

На захоплених територія ворог продовжує тероризувати мирних мешканців та намагається створити там окупаційні органи влади, чинних посадовців катує і намагається схилити до співпраці. Росіяни мінують територію, завдають ударів по житловим будинкам у Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

"Ворог перегруповуються, намагається відновити боєздатність для наступу на Донецькому напрямку. Переміщуються підрозділи, які виведені з Поліського і Сіверського районів, продовжується формування і перекидання на територію України додаткових російських резервів", – повідомив Мотузяник.

До завдання рактно-бомбових ударів по Донеччині залучилися три Су-24 М.

Ворог також хоче закріпитись на межах Херсонської області.

На Волинському напрямку зберігається ризик залучення білоруських збройних сил до війни проти України. Визначені підрозділи продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону, лишається високою ймовірність авіаударів з території Білорусі.

На Поліському та Сіверському напрямках противник завершує перегрупування військ, відновлює бойову готовність підрозіділів. Переміщує підрозділи Східного округу з Білорусі до РФ. Деякі виведені з Полісся росіяни все ще в Білорусі.

"Водночас противник залишає частину сил і засобів на території Білорусі для ведення демонстративних дій", – зазначили в Міноборони.

На Слобожанському напрямку продовжуються обстріли Харкова, нарощуються зусилля на Ізюмському напрямку.

На Донецькому напрямку тривають обстріли позицій військових та населених пунктів. Штурмові дії на більшості напрямках уздовж лінії зіткнення продовжуються. Основні зусилля – на захопленні Рубіжного, Попасної, Нижнього, Новобахмутівки, встановленні повного контролю над Маріуполем.

За минулу добу в Донецькій і Луганській областях захисники відбили сім ворожих атак, знищили чотири танки, дві артсистеми, 10 одиниць броньованої та 11 од. автотехніки ворога. Авіація завдала ударів по місцях скупчення окупантів.

Таврійський і Південнобузькій райони – росіяни зосередились на відновленні боєздатності і поповненні припасів. Обстрілюють позиції українських військ. У районі Нової Каховки посилюють позиції на раніше зайнятих рубежах.

Чорноморська і Азовська зона – кораблі ворога ізолюють моря і здійснюють вогневу підтримку військ на Приморському напрямку.

Нагадаємо, за півтора місяці повномасштабної війни Росія втратила вже 19 тис. військових, 700 танків і 333 артсистеми.