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Рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України, – Мінінфраструктури

Сьогодні його доправили в румунський порт Суліна. 

Рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України, – Мінінфраструктури

Рятувальне судно "Cапфір", яке захопила Росія наприкінці лютого, повернули під контроль України.

Про це у своєму Telegrаm повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Сапфір" доправили в румунський порт Суліна.

"Усі 19 членів екіпажу рятувального судна були звільнені з російського полону раніше, 25 березня, у рамках першого обміну полоненими. Буксирування судна з місця передачі здійснює буксир "Авант" під прапором України", – додали в міністерстві.

В Мінінфраструктури наголосили, що "Сапфір" – єдине українське цивільне спеціалізоване судно, "яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі".

"З моменту повномасштабного наступу російської федерації на Україну, рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема, за участі "Сапфіра" була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку росії", – додали в міністерстві. 

Нагадаємо, наприкінці лютого росіяни захопили українське судно "Сапфір", що мало забрати тіла українських військових убитих на острові Зміїному. Рятувальна місія була узгоджена з окупантами.

Однак з'ясувалося, що загиблих на острові немає, а Росія використала ситуацію, щоб підступно заманити рятувальне судно і захопити його разом з цивільним екіпажем і священиком ПЦУ.

9 березня ГУР Міноборони України повідомило, що "Сапфір" транспортують у порт окупованого Севастополя. Невдовзі стало відомо, що судно відшвартували на дальній причал Північної сторони Севастополя, поруч із військовим кораблем.

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