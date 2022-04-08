До Львова з Краматорська потягом евакуювали 2500 мирних людей

До Львова з Краматорська, вокзал якого сьогодні був обстріляний росіянами, залізницею евакуювали майже 2,5 тисячі людей.

Постраждалим одразу надали медичну допомогу, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

"Забезпечимо прибулих усім необхідним. Земляки в усіх областях України, тримайтесь! Вистоїмо! Переможемо! І змусимо росіян відповісти за кожну кривду", – написав він.

Вранці пʼятниці російські військові випустили по краматорському вокзалу, з якого проводилася евакуація жінок, дітей і літніх людей, "Точку-У". Загинули 50 мирних мешканців: 38 – на вокзалі, решту не вдалося врятувати в лікарні.

Російське державне агентство "РИА Новости" повідомило про випущення снаряда по вокзалу за пʼять хвилин до того, як це було дійсно зроблено.