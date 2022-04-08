Петиція за створення нового трибуналу над Росією зібрала 1,7 млн голосів з 2 млн необхідних, - Мінреінтеграції

Ідею створити такий трибунал на зразок Нюрнберзького висловили колишні прем'єр-міністри Британії Джон Мейджор та Гордон Браун з групою видатних вчених та юристів.

Посольство США опублікувало уривок зі стенограми Нюрнберзького процесу щодо Маріуполя

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ідею створити такий трибунал озвучили колишні прем'єр-міністри Британії Джон Мейджор та Гордон Браун з групою видатних вчених та юристів.

"Поки перелякані матері та діти рятуються від бомб та куль, путін прямо на наших очах вчиняє найбільший міжнародний злочин — агресію. Існує потужний спосіб притягти його до відповідальності: новий трибунал у стилі Нюрнберга... Без такої відповідальності ніколи не буде миру", - цитує організаторів процесу пресслужба Мінреінтеграції.

За інформацією міністерства, петиція на підтримку трибуналу має зібрати 2 мільйони підписів.

"Це дозволить розпочати вже практичну частину роботи. Варто зазначити, що за перші два дні петицію підписали понад 796 тисяч людей з різних країн світу. А на сьогодні зібрано понад 1,7 млн підписів", - повідомили в Мінреінтеграції.

У відомстві наголошують - підписати петицію може кожен, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що понад 40 країн світу підтримують Україну в Гаазі, а 10 країн вже розпочали свої власні розслідування щодо війни, яку розпочала Росія.

23 березня посольство США опублікувало уривок зі стенограми Нюрнберзького процесу щодо Маріуполя.