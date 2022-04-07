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Лавров звинуватив Україну у відступі від досягнутих у Стамбулі домовленостей

Україна пообіцяла, що гарантії безпеки не поширюватимуться на Крим, але в новому варіанті договору цього пункту нема.

Лавров звинуватив Україну у відступі від досягнутих у Стамбулі домовленостей
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у проєкті угоди з Росією, який напередодні представила Україна, "є відступ від положень, зафіксованих на зустрічі в Стамбулі".

Про це повідомляє РИА Новости.

За словами Лаврова, Україна раніше пообіцяла, що гарантії безпеки не поширюватимуться на Крим, але в новому варіанті договору цього пункту немає.

Крім того, Україна пропонує обговорювати питання Криму та Донбасу на зустрічі лідерів двох країн, а цей задум є неприйнятним, заявив глава МЗС Росії.

Нагадаємо, 1 квітня Лавров заявив, що Росія готує відповідь на пропозиції України щодо мирного договору. Глава російського МЗС стверджував, що в пропозиціях є "рух уперед" стосовно нейтрального статусу України.

"Ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності – ситуації з Кримом і на Донбасі", – зазначав він.

Попередній очний раунд перемовин Україна та Росія провели в Стамбулі 29 березня. Україна запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН – Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль – надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на принцип колективної безпеки НАТО. Зокрема, в разі нового нападу на Україну упродовж трьох днів країни-гаранти повинні надати військову допомогу, озброєння та створити безпольотну зону.

Українська сторона на переговорах із Росією пропонує, щоб питання статусу Криму вирішувалося шляхом двосторонніх перемовин не довше як 15 років. Можливість військового рішення виключається. 

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков казав, що Крим не буде предметом перемовин із Україною, бо держава-окупантка вважає захоплену у 2014 році українську землю своєю. 

1 квітня перемовини української та російської переговорних груп продовжилися.

Наступного дня голова української делегації, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Росія усно погодилась на всі пропозиції України на переговорах, окрім Криму.

29 березня Росія запропонувала зустріч президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна провести одночасно з підписанням мирного договору. Мирний договір мають підписати очільники МЗС обох країн.

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