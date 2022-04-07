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Кулеба у Брюсселі: "Битва за Донбас нагадає вам Другу світову війну"

Глава МЗС закликав НАТО якнайшвидше надати Україні зброю, або "допомога надійде занадто пізно і багато людей загине".

Кулеба у Брюсселі: "Битва за Донбас нагадає вам Другу світову війну"
Фото: EPA/UPG

Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну з великими маневрами та тисячами танків, літаків і бронетехніки.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у Брюсселі, закликаючи НАТО якнайшвидше надати допомогу, передає Reuters.

"Мені шкода це говорити, але це правда: битва за Донбас нагадає вам Другу світову війну, з великими операціями, маневрами, участю тисяч танків, броньованих машин, літаків, артилерії. Це не буде локальна операція, виходячи з того, що ми бачимо з підготовки Росії до цього. Росія має свій план, ми маємо наш, і результат цієї битви буде вирішено на полі бою", – сказав Кулеба.

"Або ви допоможете нам зараз – і я говорю про дні, а не про тижні, або ваша допомога надійде занадто пізно і багато людей загине", – додав глава МЗС України.

Днями генеральний секретар НАТО заявив, що "війна увійшла у критичну фазу. Росія готує новий удар". Столтенберг підтвердив обіцянку НАТО й надалі підтримувати Україну. За словами Столтенберга, Альянс надаватиме Україні обладнання, що дасть змогу ефективно стримувати наступ російських сил.

За словами керівника Альянсу, найближчими днями ймовірні спроби російських військ просунутися у східних і південних частинах України з метою завоювати весь Донбас і створити наземний коридор до окупованого Криму. "Тож війна увійшла у критичну фазу", – констатував Столтенберг.

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