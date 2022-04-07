Посол України у Ватикані Андрій Юраш вручив вірчі грамоти Папі Римському Франциску. Дипломат також поспілкувався з держсекретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном і подякував Святому престолу за підтримку України.

Про це Юраш повідомив у фейсбуці.

"Надзвичайна честь і привілей – вручити вірчі грамоти як посла України при Його Святості Папі Франциску. Надихаючі та надзвичайно мотивуючі розмови зі Святішим Отцем і державним секретарем, Його Еміненцією Кардиналом П’єтро Пароліном, які вчергове переконують: Ватикан є щирим партнером України, який робить усе можливе, аби зупинити війну", – написав посол України.

Фото: facebook.com/Andrii Yurash Посол України у Ватикані Андрій Юраш і Папа Римський Франциск

Фото: facebook.com/Andrii Yurash

Фото: facebook.com/Andrii Yurash

Фото: facebook.com/Andrii Yurash Посол України у Ватикані Андрій Юраш і державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив релігієзнавця Андрія Юраша Надзвичайним та Повноважним Послом України у Ватикані 14 грудня 2021 року. З 2014-го по 2020 рік він очолював Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури і зіграв важливу роль в отриманні Томосу Православною церквою України.

22 березня президент Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском. Зеленський попросив главу Католицької церкви про посередництво в розблокуванні зелених коридорів для евакуації мирних мешканців з окупованих Росією територій.

Днями Папа Римський Франциск заявив, що не відмовляється від пропозиції поїхати в Україну, але не певен, що це станеться зараз. Причина – стан здоров’я понтифіка.

В Офісі президента переконані, що візит Папи в Київ здатен вплинути на перебіг подій і підкреслити, на чиєму боці цивілізація.