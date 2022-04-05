"Війна увійшла у критичну фазу. Росія готує новий удар", – генсек НАТО

Росія не відмовилася від планів окупувати Україну і після перегрупування зосередить удар на сході та півдні.

Про це у вівторок, 5 квітня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає російська служба Бі-бі-сі.

"Найближчими тижнями ми очікуємо на спроби російських військ просунутися у східних і південних частинах України з метою завоювати весь Донбас і створити наземний коридор до окупованого Криму. Тож війна увійшла у критичну фазу", – сказав Столтенберг.

Він додав, що трагедія Бучі навряд чи виявиться поодиноким фактом воєнних злочинів.

"Коли і якщо вони відступлять, а українські війська повернуть територію, я боюся, вони знайдуть там масові поховання, нові свідчення звірств та військових злочинів", – сказав Столтенберг на пресконференції.

Він підтвердив обіцянку НАТО й надалі підтримувати України.

Ще 31 березня, після заяв Москви про "кардинальне зниження інтенсивності бойових дій" на Київському та Чернігівському напрямах, у НАТО побачили ознаки підготовки Росії до нового наступу. Тоді Столтенберг висловив сумнів у тому, що РФ вела сумлінні переговори у Стамбулі, оскільки воєнні завдання Кремля з початку вторгнення в Україну не змінилися.