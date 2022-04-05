Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував відео із затриманням правоохоронцями людей, яких підозрюють у здирстві та шахрайстві.

Філатов заявив, що це не фейк, і ці події справді відбувалися у Павлограді.

"Весь інтернет повен повідомлень, що нібито спецназ СБУ жорстко затримав на Дніпропетровщині кримінальних "авторитетів", які побили тероборонців та кривдили простих громадян. При цьому урки у прямому розумінні слова сцяли у штани, коли хлопці міцно їх "оприходовали". Підтверджую. Це не фейк. Події відбувалися у Павлограді", – у фейсбуці написав міський голова Дніпра.

Він наголосив: кожен мародер, злочинець і моральний виродок повинен знати, що відплата буде невідворотною.

Філатов різко висловився на адресу співробітників Держбюро розслідувань і порадив їм не відсиджуватися в тилу, а йти воювати.

"Ще я дуже рекомендую різним шакалам з ДБР та іншим тиловим щурам не сидіти в тилу по турбазах, не бігати по Кривому Розі з повістками для керівників, які будують украплення, не інкримінувати порядним силовикам "перевищення повноважень", а йти воювати. Усі ці роки вас годували платники податків. Боягузи та нікчеми, нічого ховатися за нашими спинами", – заявив Борис Філатов.