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Дніпропетровщині потрібні вантажівки та волонтери для порятунку людей в сусідніх областях

Потрібно забезпечити їжею і водою мирне населення. 

Дніпропетровщині потрібні вантажівки та волонтери для порятунку людей в сусідніх областях
Фото: Державна прикордонна служба України

Дніпропетровська область шукає техніку та волонтерів, які готові возити гуманітарну допомогу в сусідні регіони. 

Про це голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

"У сусідніх областях гинуть люди. Гинуть без їжі та води. Ми можемо зібрати і передати їм найнеобхідніше. І ми це робимо. Але допомоги потребують сотні тисяч людей. І інколи в нас не вистачає робочих рук і техніки. Зараз для перевезення гуманітарних вантажів потрібні тентовані вантажівки (напівпричепи) з водіями категорій С та СЕ. Для роботи на складах – автонавантажувачі з водіями", – повідомив він.

Усі, хто має змогу допомогти, може зателефонувати за номером 0673222626 (Михайло). 

Нагадаємо, в Дніпрі діє гуманітарний хаб для порятунку мирних людей, які змушені тікати від війни. До цього міста евакуйовуються люди з областей, які активно атакуються Росією. 

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