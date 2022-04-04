Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу на Київщині, де російські окупанти влаштували різню мирного населення.

Президент серед іншого поспілкувався з місцевими жителями та іноземними журналістами.

“Для нас дуже важливо, що тут перебуває преса, журналісти, і це найголовніше. Ми дуже хочемо, аби ви показали світу, що відбувалося тут, що робили російські військові, РФ у мирній Україні. Для нас важливо, аби ви побачили, що це мирне населення, яке бореться за кожну людину, живучи без електроенергії, без води. Попри це дали відсіч російським окупантами”, – сказав Зеленський.

Президент розповів, що сьогодні люди, які отримали гуманітарну допомогу, запитали чи зможемо ми допомогти з їжею для бездомних тварин.

“Це характеристика нашого народу, який до тварин відноситься як до людей, а те, що ви бачите навколо, що зробили з цим сучасним містечком, – це характеристика російських військових, які до людей відносилися гірше, аніж до тварин”, – додав Зеленський.

Вбивства мирного населення у Бучі – це військовий злочин і це буде визнано світом як геноцид. “Ми знаємо тисячі людей, вбитих та закатованих, з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки та вбиті діти. Я думаю, що це і є геноцид”, – підкреслив президент України.

Нагадаємо, після звільнення Бучі мер міста Анатолій Федорук повідомив про сотні убитих місцевих мешканців. За його словами, у братській могилі похоронили 280 людей. Також він повідомив, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. «Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав Анатолій Федорук

У неділю, 3 березня, зі звільненої від російських військ Київської області вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Глава британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що страти українців на захоплених РФ територіях України невипадкові – вони були заплановані лідером російських окупантів Володимиром Путіним.

Після оприлюднення свідчень воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, в Німеччині запропонували створити трибунал для покарання винних, подібний до того, що існував в Югославії.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зі свого боку зазначив, що різню у Бучі не варто порівнювати зі Сребреницею, оскільки зараз ядерна держава напала на неядерну:це зовсім інша ситуація, зовсім інший масштаб лиха і звірств.