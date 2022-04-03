Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, - Венедіктова

Територія поділена на квадрати, в кожному з яких працють слідчо-оперативні групи.

Із звільненої від російських військ Київської області вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних, і в міжнародних судах", - написала вона у фейсбуці.

Венедіктова розповіла, що в бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини за 1-3 квітня наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями.

Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів. Це тонка і кропітка робота, бо люди налякані, втомлені і замордовані, вони пережили невимовний жах.

Венедіктова зазначила, що з перших днів війни Офіс генпрокурора спільно з СБУ працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення політичним та військовим керівництвом Російської Федерації геноциду українського народу. Особлива увага приділяється найбільш масовим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.

Наразі вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі.

Попереду цих команд завжди ДСНС - вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на тілах загиблих.

Для проведення першочергових слідчих дій на території тільки Бучанського району зараз залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області. Далі Офіс генпрокурора збільшуватиме чисельність слідчо-оперативних груп, щоб забезпечити максимально швидкий та ефективний збір доказів воєнних злочинів.

"Там вже починають вишиковуватись черги нібито охочих допомогти правоохоронцям документувати злочини, а насправді – заселфитись на місці трагедії. Для всіх «помічників» повторю - це місце злочину, де мають працювати лише професіонали, щоб не порушити обставин, зібрати весь справді необхідний матеріал за міжнародними стандартами. А ще - там досі небезпечно, велика частина території умисно замінована ворогом, багато боєприпасів не здетонували", - наголосила генпрокурорка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказової бази вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Після звільнення передмість Київщини від росіян стало відомо про звірства окупантів. Так, мер Бучі повідомив про те, що в братській могилі похоронили 280 людей. Всі вони - мирні мешканці. Також по звільненому від окупантів місту продовжують знаходити тіла загиблих і закатованих громадян. Деяким із них немає і 16 років. Всіх цих людей розстрілювали росіяни, вбивали пострілами в потилицю. При цьому, на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони мирні мешканці.

Наприкінці лютого прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан самостійно ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії російських військових він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства". Прокурор зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду («МКС», або «Суду»), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

Станом на 25 березня вже 41 країна світу звернулася до МКС на підтримку України. Генпрокурорка Венедіктова призначила своїм радником Говарда Моррісона, який 10 років був суддею суду в Гаазі. Він консультуватиме українську прокуратуру щодо воєнних злочинів РФ.