Росія готується до затяжної війни в Україні, - РНБО

Відведення військ у Київській та Чернігівській областях - ніщо інше, як передислокація.

Росія готується до затяжної війни в Україні і не зупинить своїх спроб захопити всю територію нашої держави.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"Уже очевидно, що так зване відведення військ у Київській та Чернігівській областях - ніщо інше, як передислокація. Зараз Росія зміщує акцент, щоб продемонструвати перемогу 9 травня на Сході України", - зазначається в повідомленні.

Водночас, зазначають у Центрі, це будуть тільки проміжні підсумки затяжної війни, оскільки президент РФ Володимир Путін націлений святкувати власну перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні.

"Україна розуміє, що навіть на тлі жорстких економічних санкцій і поразки плану бліцкригу Росія не зупинить своїх спроб захопити всю територію нашої держави. Зміщення поля бою не означає, що Росія припинить вдаватися до повітряних атак ракетами великої дальності та літаками по всій іншій частині України", - додали у центрі.

Нагадаємо, що 3 квітня ворог вчергове завдав ракетного удару по місту Васильків на Київщині. Частину ракет вдалось збити нашим системам протиповітряної оборони. За попередніми даними, декілька людей отримали поранення та евакуйовані до лікарні, один із них в критичному стані під наглядом лікарів.

Як заявив колишній командувач європейської армії США генерал Бен Ходжес, у наступні три тижні Україна зможе переламати ситуацію і перемогти Росію, якщо Захід терміново надасть все, що просить Київ.