Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, щоб посіяти паніку серед людей.

Керівник місцевої ОВА Віталій Кім у відповідь на це сказав у Telegram, що люди у місті спокійні.

"Орки настільки тупі. В перехоплених розмовах кажуть, що треба бити по Миколаєву хаотичним вогнем, щоб всі панікували. У нас черга до міста! Черга з машин до міста!" – розповів Кім.

Зазначимо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про ракетні удари по місту 3 квітня. Подробиці обстрілу поки невідомі.

Нагадаємо, що кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 36. ОДА обстріляли 29 березня.