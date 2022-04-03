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У нас черга з машин до міста, - Кім про реакцію мешканців Миколаєва на обстріли

Мер Миколаєва повідомив про ракетні удари по місту 3 квітня.

У нас черга з машин до міста, - Кім про реакцію мешканців Миколаєва на обстріли
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім
Фото: скрин відео

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, щоб посіяти паніку серед людей. 

Керівник місцевої ОВА Віталій Кім у відповідь на це сказав у Telegram, що люди у місті спокійні.

"Орки настільки тупі. В перехоплених розмовах кажуть, що треба бити по Миколаєву хаотичним вогнем, щоб всі панікували. У нас черга до міста! Черга з машин до міста!" – розповів Кім.

Зазначимо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про ракетні удари по місту 3 квітня. Подробиці обстрілу поки невідомі.

Нагадаємо, що кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 36. ОДА обстріляли 29 березня.

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