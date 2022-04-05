Роскомнагляд вимагає у Вікіпедії видалити 5 матеріалів про військові злочини окупантів в Україні

Серед них: про битву за Київ, різанину у Бучі та обстріли у Маріуполі.

Росія вимагає у Вікіпедії видалити 5 матеріалів про військові злочини в Україні.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Вікіпедія повідомила про претензії Роскомнагляду до змісту п’яти матеріалів через закон рф “про фейки”:

Нагадаємо, на Вікіпедії з'явилася стаття під назвою "Бучанська різанина". Трагедію описали як "масове вбивство українського цивільного населення в місті Буча, Київської області та околицях у період російсько-української війни під час російського вторгнення, здійснене Збройними силами Російської Федерації в березні 2022 року".

4 квітня з'явилася російськомовна версія матеріалу. В ній додали підрозділ "Ймовірні учасники вбивств", якого немає в україномовній версії.

У березні стало відомо, що Роскомнагляд погрожує заблокувати Вікіпедію за статтю під назвою "Вторгнення Росії в Україну" (2022).