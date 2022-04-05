Роскомнагляд вимагає у Вікіпедії видалити 5 матеріалів про військові злочини окупантів в Україні

Росія вимагає у Вікіпедії видалити 5 матеріалів про військові злочини в Україні.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Вікіпедія повідомила про претензії Роскомнагляду до змісту п’яти матеріалів через закон рф “про фейки”:
- “Битва за Київ (2022)”;
- “Військові злочини в період вторгнення росії в Україну”;
- “Обстріл лікарні в Маріуполі”;
- “Руйнування Маріупольського театру (2022)”;
- “Різанина в Бучі”.
Нагадаємо, на Вікіпедії з'явилася стаття під назвою "Бучанська різанина". Трагедію описали як "масове вбивство українського цивільного населення в місті Буча, Київської області та околицях у період російсько-української війни під час російського вторгнення, здійснене Збройними силами Російської Федерації в березні 2022 року".
4 квітня з'явилася російськомовна версія матеріалу. В ній додали підрозділ "Ймовірні учасники вбивств", якого немає в україномовній версії.
У березні стало відомо, що Роскомнагляд погрожує заблокувати Вікіпедію за статтю під назвою "Вторгнення Росії в Україну" (2022).