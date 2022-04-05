Дві крилаті ракети російських окупантів збили на Дніпропетровщині

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, що дві крилаті ракети сьогодні вночі було збито у Дніпропетровській області.

"Уночі 5 квітня на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами Повітряне командування "Схід" знищено ще дві крилаті ракети російських окупантів. Протиповітряна оборона Повітряних Сил працює", – повідомила пресслужба командування ПС ЗСУ у фейсбуці.

Фото: facebook.com/kpszsu

Нагадаємо, вранці Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомило, що цієї ночі два російські Су-35 завдали ракетного удару з території Білорусі. Ймовірно, цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури в кількох західних областях.

Українська ППО збила три ракети, четверту пошкоджено, вона не влучила у ціль.