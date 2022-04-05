"Команда "захопити Миколаїв за три дні" – це нагнітання паніки. І обстріл – це для паніки. Якщо маєте можливість виїжджати, то виїжджайте".

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спростував фейк про сотні російських танків, які йдуть на Миколаїв.

"У мережі розганяється ролик зі мною про якісь танки. Це відео із мого кабінету, якого вже не існує, місячної давності", – пояснив він причину відеозвернення до земляків.

Кім наголосив, що влада контролюємо захід-вихід російської техніки з області.

"Ми розуміємо скільки одиниць техніки. Їх там 15-20. Ведуться бої, ні про які сотні не йдеться", – зазначив він.

За словами голови ОВА, команда "захопити Миколаїв за три дні" – це нагнітання паніки.

"І обстріл – це для паніки. Якщо маєте можливість виїжджати, то виїжджайте. Але паніка – це те, чого добивається ворог. Дивіться на речі реально, аналізуйте. Не вірте фейкам, аналізуйте. І бережіть себе", – підсумував Кім.

Нагадаємо, у неділю, 3 квітня, російські війська обстріляли Очаків у Миколаївській області та обласний центр . Загинуло щонайменше вісім людей, 34 було поранено. Вранці 4 квітня Миколаїв знову зазнав кількох ракетних ударів.

До того ворог завдав удару по Миколаївській ОДА, вбивши 36 людей. Ще понад 30 людей отримали травми. Пошукові роботи завершено.