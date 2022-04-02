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Росія усно погодилась на всі пропозиції України на переговорах, окрім Криму

Арахамія каже, що нині очікується письмове підтвердження. 

Росія усно погодилась на всі пропозиції України на переговорах, окрім Криму
Фото: надано ОПУ

Представники Росії на перемовинах усно заявили, що не відкидають пропозицій України, виголошених на зустрічі у Стамбулі. Виняток становить питання Криму, повідомив в ефірі телеканалів голова перемовників, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Нині очікується письмове підтвердження від Росії щодо готовності працювати з українськими пропозиціями. 

Арахамія зазначив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним має відбутися в Туреччині, ймовірно, в Стамбулі. Туреччина підтверджує готовність організувати ці перемовини. 

Українська сторона на переговорах із Росією пропонує, щоби питання статусу Криму вирішувалося шляхом двосторонніх перемовин не довше як 15 років. Можливість військового рішення виключається. 

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков казав, що Крим не буде предметом перемовин із Україною, бо держава-окупантка вважає захоплену в 2014 році українську землю своєю. 

Член перемовної групи, нардеп Рустам Умеров заявив, що українська та російська делегації вже обговорюють питання Криму. Цю тему РФ відмовлялась піднімати протягом 8 років, з моменту окупації. 

За словами ще одного перемовника, Михайла Подоляка, підсумками зустрічі в Стамбулі є юридичні гарантії, які забезпечують новий контур безпеки України (аналог п'ятої статті НАТО), повернення проблематики Криму у переговорний порядок денний, доказ спроможності української державності, початок перегляду глобальних принципів безпеки та ролі інституцій. 

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