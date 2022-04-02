Ворожим вогнем знищена інфраструктура Кременчуцького НПЗ

У ході сьогоднішнього обстрілу Полтавської області під вогонь ворогів потрапили Кременчуцький нафтопереробний завод і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.

Росіяни знищили інфраструктуру підприємства, повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін у Telegram.

Нині завод не працює, рятувальники продовжують гасити пожежу.

"На щастя, екологічної катастрофи немає, ДСНС контролює ситуацію. Станом на зараз постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує", – заявив він.

Лунін закликав мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит.

Нагадаємо, цієї ночі війська РФ завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. Удень українська ППО збила над Полтавщиною ще дві російські ракети. Крім того, о 16:50 росіяни вдарили по аеродрому в Миргороді.