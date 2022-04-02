Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Герасимов скінчить свою кар'єру погано, – Арестович про плани начальника російського генштабу захопити Донбас за три дні
Герасимов скінчить свою кар'єру погано, – Арестович про плани начальника російського генштабу захопити Донбас за три дні
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворожим вогнем знищена інфраструктура Кременчуцького НПЗ

Завод не працює. 

У ході сьогоднішнього обстрілу Полтавської області під вогонь ворогів потрапили Кременчуцький нафтопереробний завод і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. 

Росіяни знищили інфраструктуру підприємства, повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін у Telegram. 

Нині завод не працює, рятувальники продовжують гасити пожежу. 

"На щастя, екологічної катастрофи немає, ДСНС контролює ситуацію. Станом на зараз постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує", – заявив він.

Лунін закликав мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. 

Нагадаємо, цієї ночі війська РФ завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. Удень українська ППО збила над Полтавщиною ще дві російські ракети. Крім того, о 16:50 росіяни вдарили по аеродрому в Миргороді. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також