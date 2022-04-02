"На одного півня рашистів стало менше! Працюємо!", - наголосили військові.

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Бійці Сил оборони України знищили ще один вертоліт російських окупантів.

Фото збитої техніки агресора опублікували на Facebook-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

"На одного півня рашистів стало менше! Працюємо!", - підкреслили військові.

Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення РФ українські військові знищили 143 ворожих літаки та 134 гелікоптери.

27 березня українські Повітряні сили збили 4 ворожі літаки, три із них – на Київщині. 25 березня українські воїни знищили на Харківщині російський стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) та ворожий вертоліт, який стояв на землі.