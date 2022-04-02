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ЗСУ підготували "неприємності" для російських окупантів, - Єрмак

Відбулася нарада керівництва Головного управління розвідки, командування ЗСУ з Президентом Зеленським.

ЗСУ підготували "неприємності" для російських окупантів, - Єрмак
Фото: Facebook/Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що українські військові підготували "неприємності" російському агресору.

У своєму Facebook Єрмак опублікував фото наради керівництва Головного управління розвідки, командування ЗСУ.

Валерієм Залужним після наради у Президента. Спитаєте, чому ми посміхаємось? Збройні сили підготували неприємності для окупанта. Скоро все побачите самі", - написав глава ОП.

Нагадаємо, 2 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що вся Київська область звільнена від загарбників.

В оперативно-тактичному командуванні "Схід" розповіли, що на Донеччині українські військові за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу російських окупантів.

А ГУР Міністерства оборони оприлюднило інформацію, що жителі Ізюмського району на Харківщині "пригостили" росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками.

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