Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

"Ми вже починаємо обговорювати Крим, ні про які 15 років не йдеться", – перемовник від України Умеров

Статус регіону має вирішуватись політико-дипломатичним шляхом. 

"Ми вже починаємо обговорювати Крим, ні про які 15 років не йдеться", – перемовник від України Умеров
Переговори в Стамбулі
Фото: надано ОПУ

Українська та російська делегації вже обговорюють питання Криму. Цю тему, раніше табуйовану окупантами, нарешті винесли на обговорення.

Про це народний депутат України, член перемовної групи Рустам Умеров повідомив у інтервʼю НВ

"Ми про Крим не говорили вісім років, ця тема вважалася для російської сторони табу, яке Москва не обговорює. Сьогодні ж ми зафіксували, що обговорюватимемо Крим, проблеми Криму, це насправді великий прорив. Ми вже починаємо обговорювати Крим, ні про які 15 років не йдеться. Особисто я не прихильник включення будь-яких термінів та фокусування уваги на цьому. У нас є позиція, що питання Криму важливе для української сторони, і ми його вже обговорюємо", – стверджує він.

Умеров підкреслив, що військовий шлях визволення регіону сьогодні не розглядається. Питання Криму має вирішуватися тільки політико-дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що українська сторона на переговорах із Росією пропонує, щоби питання статусу Криму вирішувалося шляхом двосторонніх перемовин не довше як 15 років. Можливість військового рішення виключається. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також