Українське Міноборони відхрестилося від вибуху на нафтобазі у Бєлгороді, – ЗМІ

"Ми підозрюємо, що вибух стався через безладність окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію".

У Міноборони України заперечують оприлюднену російською владою інформацію про те, що "ЗСУ вдарили по нафтобазі в Бєлгороді".

Про це пише видання "Сьогодні", посилаючись на джерело в українському оборонному відомстві.

"Ми підозрюємо, що вибух на нафтобазі в російському Бєлгороді стався через безладність окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію", – розповіли журналістам у Міноборони.

За даними українських військових високопосадовців, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

Нагадаємо, вранці 1 квітня у російському місті Бєлгород, за 40 км від українського кордону, сталася масштабна пожежа. Повідомляли, що горять 8 вісім резервуарів з нафтою.

За останніми даними ТАСС, площа загоряння резервуарів на нафтобазі у Бєлгороді склала 1200 кв. метрів, ще два резервуари пошкоджено, вони почали текти.

Через події у Бєлгороді силові служби у сусідній Курській області перейшли в режим підвищеної готовності. На АЗС утворилися довжелезні черги.

Російська влада звинуватила у НП Збройні сили України. Там кажуть, що причиною пожежі на нафтобазі став удар із двох українських гелікоптерів, які нібито зайшли в повітряний простір Росії на малій висоті.

Кореспондент Бі-бі-сі з питань оборони Джонатан Біл, котрий нині перебуває в Одесі, заявив, що політ уночі вглиб чужої території, щоб атакувати ворожий склад пального, потребує надзвичайної хоробрості, а також відточених льотних навичок. Він зазначає, що українські вертолітники мають великий досвід польотів на невеликій висоті з великою швидкістю. Саме це вони вже багато років практикують на Сході країни.

"Ця атака – якщо повідомлення про неї правдиві – кардинально не змінить перебіг битви. Але вона може показати, що Україні вдалося зберегти свою авіацію у боєздатному стані та значно підняти бойовий дух української армії", – заявив британський експерт.

Зауважимо, що ввечері 29 березня біля російського міста Бєлгород було чутно серію вибухів. За повідомленнями у соціальних мережах, вибухали боєприпаси на складі.