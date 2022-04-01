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Росіяни призначили в окупованій Каховці свого "мера"

Керівники поліції та водоканалу перейшли на бік окупанта.

Росіяни призначили в окупованій Каховці свого "мера"
Фото: EPA/UPG

Окупаційні російські війська призначили в окупованій Каховці Херсонської області нового "мера" замість законного керівника міста Віталія Немерця. Про це повідомляє пресслужба Каховської територіальної громади.

Як зазначається, в приміщення Каховського міськвиконкому увійшло декілька десятків озброєних військових Російської Федерації разом з деякими місцевими мешканцями і зібрали всіх працівників в актовій залі, де оголосили про своє рішення

"Усіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, що міська влада, яка наразі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками. Військовими РФ повідомлено, що відсьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло (ексдепутат Херсонської обласної ради від Опоблоку. – Ред.), керівник поліції Буховець Олег, керівник КВУ «Водоканал» Гаврилюк Олег", - йдеться в повідомленні громади.

Усім працівникам міськвиконкому запропонували співпрацювати з новою "владою", тих, хто відмовиться, пообіцяли звільнити. Керівництво Каховської міської територіальної громади зазначило, що від пропозиції окупантів співробітники виконкому відмовилися.

Нагадаємо, Каховка перебуває в окупації з першого дня війни, 24 лютого. Гуманітарні коридори в місто, за словами мера Віталія Немерця, не відкривають. Люди періодично виходять на мирні мітинги проти окупації.

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