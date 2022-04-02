Україна не підписуватиме договорів з правом вето для Росії, – Арахамія

У ході мирних переговорів Україна не буде підписувати жодного договору, де в Росії буде закріплено право вето.

Про це очільник перемовної групи від України, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у ефірі телеканалів та своєму Telegram-каналі.

Він зауважив, що право Росії на вето, зокрема в контексті мобілізації держав-гарантів для захисту України та надання озброєння, обговорюватися не може. В інакшому випадку гарантії безпеки не матимуть сенсу, бо росіяни зможуть їх заблокувати.

"Ми з ними це обговорюємо, вони зараз чують логіку, розуміють, що так не може бути. Тому ми проговорюємо з ними інший формат – у нас є мирний договір з РФ, але гарантію безпеки надають інші країни. Звичайно ж, РФ не може блокувати такий процес. Це закладається в механізмах активації цих гарантій. Мені здається, що у фінальному раунді ми вийдемо на те, що вони сприймуть цю позицію, бо інакше ми нічого підписувати взагалі не будемо", – пояснив він.

Арахамія каже, що Україна хоче створити "своє НАТО".

"Ми хочемо зробити власне НАТО, і для нас важливо, щоб найбільші й найефективніші країни НАТО надавали підтримку в разі агресії", – зазначив Арахамія.

Нагадаємо, українська сторона наполягає на підписанні угоди з РФ і державами-гарантами, в якій буде закріплено швидке надання всієї необхідної допомоги Україні включно з закриттям неба в разі нового вторгнення.

Як гарантів Україна хотіла б бачити держави НАТО включно з ядерними. З Китаєм ведуть перемовини через дипломатичні канали. США і Великобританія, на погляд Арахамії, долучаться до гарантій в останню чергу, коли побачать готовність інших країн.

Поки що свою згоду висловили Туреччина, Італія та Німеччина (за умови припинення масштабної війни).