Нові санкції ЄС вже на підході, – Шарль Мішель

Після публікації фото звірств росіян у Бучі голова Євроради сказав, що ЄС допомагає зібрати необхідні докази для міжнародних судів.

Подальші санкції Євросоюзу проти Росії вже на підході. Підтримка ЄС України – теж. Про це голова Євроради Шарль Мішель повідомив у Twitter.

"Шокований фотографіями звірств російської армії у звільненій Бучі в Київській області. ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для переслідування в міжнародних судах", – написав він.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вчора повідомив, що ЄС днями запровадить пʼятий пакет санкцій проти РФ. Він має усунути прогалини та лазівки для уникнення обмежувальних заходів.

Після звільнення від окупантів Київської області та появи в мережі фотографій, що свідчать про воєнні злочини росіян, європейські лідери почали висловлювати жах від побаченого. У Бучі, де окупанти винищували мирне населення, розстрілюючи людей зі звʼязаними руками в потилиці, знайшли братську могилу з трьома сотнями загиблих.