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Нові санкції ЄС вже на підході, – Шарль Мішель

Після публікації фото звірств росіян у Бучі голова Євроради сказав, що ЄС допомагає зібрати необхідні докази для міжнародних судів. 

Нові санкції ЄС вже на підході, – Шарль Мішель
Президент Євроради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Подальші санкції Євросоюзу проти Росії вже на підході. Підтримка ЄС України – теж. Про це голова Євроради Шарль Мішель повідомив у Twitter.

"Шокований фотографіями звірств російської армії у звільненій Бучі в Київській області. ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для переслідування в міжнародних судах", – написав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вчора повідомив, що ЄС днями запровадить пʼятий пакет санкцій проти РФ. Він має усунути прогалини та лазівки для уникнення обмежувальних заходів. 

Після звільнення від окупантів Київської області та появи в мережі фотографій, що свідчать про воєнні злочини росіян, європейські лідери почали висловлювати жах від побаченого. У Бучі, де окупанти винищували мирне населення, розстрілюючи людей зі звʼязаними руками в потилиці, знайшли братську могилу з трьома сотнями загиблих. 

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