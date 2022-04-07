Можу запевнити в одному - Україна матиме чим воювати, - Кулеба

"Головне питання зараз - це не те, що нам передадуть, а коли. Кожен день має значення і щодня ми працюємо на результат, який вже є і буде ще".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив за підсумками спілкування з представниками G7, НАТО та партнерами може запевнити, що "Україна матиме чим воювати".

У своєму Facebook Кулеба зазначив, що "сьогодні на вході до штаб-квартири НАТО я заявив, що на порядку денному моїх переговорів із союзниками лише три теми: зброя, зброя, і зброя".

"Зараз немає важливішого завдання, ніж допомогти Збройним Силам України вигнати російське зло з нашої землі. Бригади та підрозділи б’ють загарбників на полі бою, а дипломати ведуть тиху роботу в столицях та штаб-квартирах для того, щоби все необхідне йшло до України. Ми тиснемо, переконуємо, втілюємо комбінації, заохочуємо, вимагаємо - все заради результату", - підкреслив глава МЗСУ.

Він зазначив, що вдалося переконати чимало країн у необхідності військової допомоги Україні.

"Спочатку низка країн казали, що ніколи не надсилатимуть нам зброю. Надіслали. Потім інші казали, що не дадуть важку зброю. Вже дають. Тоді почали створювати штучне розрізнення "оборонної" зброї, яку можна давати, і нібито "наступальної", яку давати не можна. Але будь-яка зброя, надана Україні для захисту її землі від російських загарбників, є оборонною за визначенням!", - наголосив Кулеба.

Він розповів, що 7 квітня, перебуваючи в штаб-квартирі НАТО, провів переговори з представниками G7, НАТО, також мав шість окремих двосторонніх зустрічей із партнерами.

"Висновки позитивні. Єдність, повна підтримка України, готовність не лише до тактичних, але і до довгострокових стратегічних рішень, які допоможуть Україні вигнати російських загарбників з нашої землі, зберегти життя та перемогти у війні", - повідомив міністр закордонних справ України.

Дмитро Кулеба додав, що "головне питання зараз - це не те, що нам передадуть, а коли. Кожен день має значення і щодня ми працюємо на результат, який вже є і буде ще".

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі Кулеба заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну з великими маневрами та тисячами танків, літаків і бронетехніки.