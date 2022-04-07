Знищили майже 90 окупантів і ворожу техніку - угруповання "Схід" оприлюднило втрати ворога

Російські війська здійснили 7 квітня шість атак на позиції ЗСУ.

7 квітня бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили майже 90 окупантів і ворожу техніку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці командування ОТУ "Схід".

Серед знищеної техніки агресора - 4 танки, 5 БМП, 9 АТ, один літак і три безпілотники.

"Кремлівські бандити не полишили своїх загарбницьких планів, тому українські воїни продовжують битву, знищують ворога та кожного дня наближають перемогу України", - наголосили українські військові.

Нагадаємо, протягом доби, 6 квітня українські військові угруповання "Схід" відбили три атаки російських окупантів і знищили 60 загарбників. А 5 квітня вдалося ліквідувати майже 80 окупантів, знищити і захопити ворожу техніку.