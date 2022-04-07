"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Знищили майже 90 окупантів і ворожу техніку - угруповання "Схід" оприлюднило втрати ворога

Російські війська здійснили 7 квітня шість атак на позиції ЗСУ.

Знищили майже 90 окупантів і ворожу техніку - угруповання "Схід" оприлюднило втрати ворога
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

7 квітня бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили майже 90 окупантів і ворожу техніку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці командування ОТУ "Схід".

Серед знищеної техніки агресора - 4 танки, 5 БМП, 9 АТ, один літак і три безпілотники.

"Кремлівські бандити не полишили своїх загарбницьких планів, тому українські воїни продовжують битву, знищують ворога та кожного дня наближають перемогу України", - наголосили українські військові.

Нагадаємо, протягом доби, 6 квітня українські військові угруповання "Схід" відбили три атаки російських окупантів і знищили 60 загарбників. А 5 квітня вдалося ліквідувати майже 80 окупантів, знищити і захопити ворожу техніку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також