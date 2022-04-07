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Весняний призов в армію в 2022 році в Україні не проводитиметься

Комплектування ЗСУ здійснюється за рахунок військовозобов’язаних та резервістів.

Весняний призов в армію в 2022 році в Україні не проводитиметься
Архівне фото
Фото: mil.gov.ua

Призов на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у квітні-червні 2022 року не проводитиметься.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ. 

Зазначається, що у зв’язку з військовою агресією РФ та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента України від 24 лютого 2022 року №69/2022 "Про загальну мобілізацію" в державі оголошено загальну мобілізацію.

Під час неї комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів.

"Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, 23 лютого в Україні стартував призов резервістів першої черги на час особливого періоду. Кого безпосередньо це стосується і що означає, читайте у матеріалі LB.ua.

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