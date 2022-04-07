Посадовець вимагав у волонтера 100 тис. грн за передачу автобуса для військових.

Виконувача обов’язків міського голови одного з міст Львівщини затримано на продажу гуманітарної допомоги та одержанні хабаря.

Пресслужба обласної прокуратури не називає ні міста, ні прізвища затриманого. За даними львівських ЗМІ, йдеться про заступника голови Пустомитів Андрія Луківа.

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 100 000 грн хабаря від волонтера за передачу автобуса, який міська рада отримала від однієї асоціації Фінляндії безкоштовно, як гуманітарну допомогу.

"Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання усієї суми неправомірної вигоди", – повідомляють у прокуратурі.

Фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua

Наразі тривають невідкладні першочергові слідчі дії. Вирішуються питання повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

За повідомленням пресслужби Державного бюро розслідувань, хабар отримала спільниця посадовця.

"Одразу після передачі коштів чиновника затримали. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги в час війни (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2 КК України)", – йдеться в повідомленні ДБР.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Раніше голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявляв, що посадовці ОВА вимагають відкат у волонтерів за листи на пропуск гумдопомоги через кордон. "Тариф" – або 10% від рахунку, або 100 автівок. Він просив владу навести лад.