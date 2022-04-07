​Літак Медведчука вже працює на захист України, - секретар РНБО

Цей літак вчасно був заарештований в межах запровадження санкцій проти.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що літак кума Путіна Віктора Медведчука, який переховується від українських правоохоронців, уже служить на благо України.

Про це Данілов написав у фейсбуці.

"Щойно повернувся з аеропорту «Київ», що в Жулянах, де був разом з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеко. Хочу всіх запевнити та заспокоїти: повітряна брама столиці на надійному замку, повз наші Сили Оборони і бджола без дозволу не пролетить. Але це не все. Маю ще одну добру новину – майно зрадника Медведчука вже працює на захист України. У випадку, якщо рашисти не облишать своїх суїцидальних намірів, приватний «борт» путніського кума першим «героїчно» зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу. Все буде Україна!", - написав він.

Данілов також зазначив, що цей літак вчасно був заарештований згідно з рішенням РНБО щодо запровадження санкцій проти Медведчука.

Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Нагадаємо, чотири літаки Медведчука з п'ятьох, яким РНБО анулювала дозволи та плани на виконання польотів на території держави, вилетіли з України ще до оприлюдення санкцій.