Чотири "літаки Медведчука" вилетіли з України ще до рішення РНБО, - Державіаслужба

Чотири літаки з п'яти, яким Рада національної безпеки та оборони своїм рішенням анулювала дозволи та плани на виконання польотів на території держави, вилетіли з України ще до оприлюдення санкцій.

Про це повідомили "Радіо Свобода" у Державній авіаційній службі у відповідь на запит.

Відповідно до рішення РНБО, літакам із державними та реєстраційними знаками T7-GEM, T7-BRG, T7-ABC, T7-CIF, T7-GLT на три роки заборонено видавати та анулювано вже наявні дозволи і плани на виконання польотів.

Про літаки наразі відомо таке:

Повітряне судно T7-BRG – літак Гольфстрім G450, який офіційно належить підсанкційній компанії Gold Natural Group Limited. Відомо, що ним користувався депутат Тарас Козак, який є серед переліку осіб, щодо яких РНБО запровадила санкції. Козак вважає запровадження санкцій політичним рішенням, і оскаржує рішення РНБО у Верховному суді.

"T7-BRG здійснило виліт за межі України 29.01.2021 за маршрутом Київ (Жуляни) – Аліканте (Іспанія)", - повідомили в Державіаслужбі.

Повітряне судно T7-ABC, що належить підсанкційній компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. Компанією володіє Оксана Кушнір, що офіційно підтвердив ЗМІ її чоловік, президент Київміськбуду Ігор Кушнір. Він називав ці санкції "помилковими" і казав, що не знає, чому їх запроваджено.

"T7-ABC здійснило виліт за межі України 14.02.2021 за маршрутом Київ (Жуляни) – Цюрих (Швейцарія)", - повідомили у відомстві.

Повітряне судно T7-CIF, що належить підсанкційній компанії Sandgate Commerce ltd, і яке пов'язують із бізнесменом та ексдепутатом Віталієм Хомутинніком. Він назвав запровадження цих санкцій "непорозумінням", і заявив, що готує відповідне звернення до РНБО.

"T7-CIF здійснило виліт за межі України 14.02.2021 за маршрутом Київ (Бориспіль) – Відень (Австрія)", - повідомили в Державіаслужбі.

Повітряне судно T7-GLT, зареєстроване на Whpa Avia Ltd на Віргінських островах. Підтверджених даних про кінцевого власника цієї компанії немає.

"T7-GLT здійснило виліт за межі України 25.01.2021 за маршрутом Київ (Жуляни) – Вільнюс (Литва)", – повідомили у відомстві.

Інформації щодо подальшого пересування вказаних літаків немає.

Нагадаємо, 19 лютого Рада національної безпеки та оборони включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

25 лютого журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому йдеться про те, що три з п’яти чартерних літаків, на офшорних власників яких РНБО наклала санкції, незадовго до засідання перегнали у містечко Сент-Галлен у Швейцарії.