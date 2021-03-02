В одній зі шкіл Києва 2 березня розпилили сльозогінний газ.
Про це повідомляє Киев Оперативный.
"Приблизно о 12:40 в школі №290 під час п'ятого уроку всіх дітей вивели на вулицю по тривозі. Причиною став газовий балончик, яким один із старшокласників чомусь раптом вирішив скористатися", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що деякі діти на вулиці чхали, терли очі і плакали. Учні молодших класів були перелякані.
"Всім батькам зателефонували і попросили забрати дітей зі школи. Уроки були зірвано", - сказано в повідомленні.
Офіційного повідомлення поліції про цей інцидент наразі немає.
Як повідомляли, 19 лютого, в місті Сквира Київської області невідомий розпорошив сльозогінний газ на першому поверсі приміщення школи. Усіх учнів евакуювали з місця події, 16 дітей віком від 6 до 15 років госпіталізували. Навчальний процес було призупинено. Поліція розшукує винуватця.
У січні в Броварах Київської області в одній із загальноосвітніх шкіл невідомі також розпилювали сльозогінний газ, проте тоді ніхто не постраждав.