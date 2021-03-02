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Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про територіальну доступність дитсадків

Дітям гарантуватимуть право ходити в "найбільш наближений до місця проживання" садок.

Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про територіальну доступність дитсадків
Фото: facebook/Кристина Карчевская

Верховна Рада у вівторок прийняла за основу законопроєкт №4604 про територіальну доступність дошкільної освіти.

Його підтримали 345 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає право дітей здобувати дошкільну освіту в закладі, "найбільш наближеному до місця її проживання". Це не забороняє батькам дитини обрати інший заклад дошкільної освіти.

В першу чергу до закладів дошкільної освіти зараховуватимуться діти, які мають підтверджене місце проживання на території обслуговування садка. Також першочергове право буде у дітей, чиї брати чи сестри вже виховуються в садку, а також у дітей працівників закладу.

В другу чергу на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу дошкільної освіти.

Якщо місць в садку не вистачатиме, місцевий орган влади має запропонувати батькам перелік максимально доступних дошкільних закладів і допомогти з влаштуванням дитини в один з них.

Нагадаємо, що в 2020 році Верховна Рада прийняла закон про повну загальну середню освіту, який гарантує кожній дитині право навчатися у найбільш доступному та наближеному до місця проживання закладі освіти.

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