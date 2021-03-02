Як вчасно та якісно підготуватись до ЗНО 2021? Чим батьки можуть допомогти своїм дітям у підготовці?

ЗНО – важливий крок до майбутньої освіти та професії. Аби вступити до закладу вищої освіти, абітурієнт має успішно скласти тестування з 3-х предметів. Завдання незалежного оцінювання відповідають усім рівням складності – від початкового до високого. Тести охоплюють величезний обсяг матеріалу за 11 років шкільного навчання.

До ЗНО потрібно старанно і довго готуватися. Краще обговорити це з дитиною заздалегідь і за необхідності звернутися до репетитора. Чим раніше почнете заняття з педагогом – тим вищим виявиться результат.

Які проблеми можуть виникнути в учнів при підготовці до ЗНО?

У програмі незалежного оцінювання з того чи іншого предмету визначений обсяг знань, вмінь і навичок, якими має володіти абітурієнт. Тому існують типові завдання, які потрібно навчитися виконувати. Репетитор може контролювати процес підготовки. Однак лише багаторазове повторення певних типів завдань і самостійна робота гарантують максимальний бал на ЗНО.

Після уроків з репетитором дитина повинна самотужки опрацювати тему та виконати домашнє завдання. Інакше можна не досягти бажаного результату. Самостійно готуючись до тестування, школяр зазвичай хаотично повторює матеріал. Найчастіше трапляються труднощі:

· з подоланням прогалин у знаннях

· розумінням причинно-наслідкових зв’язків

· запам’ятовуванням великого обсягу інформації

· розв’язанням складних задач

· застосуванням правил та формул

Чим заняття з репетитором відрізняються від самостійної підготовки?

Повноцінна підготовка до ЗНО включає декілька етапів: ознайомлення з програмою тестування та вимогами, проходження пробного тестування онлайн, аналіз помилок, складання графіка повторення матеріалу та його неухильне дотримання. Така система передбачає періодичну самоперевірку знань. Кількість часу на повторення залежить від складності предмету і вашого рівня знань. Загалом педагоги радять готуватися не менше року.

Репетитор з підготовки до ЗНО допоможе правильно визначити рівень володіння предметом і розробити ефективну навчальну програму. А ще головне завдання репетитора – зацікавити і мотивувати учня. До визначальних переваг такого навчання належать:

· постійний контроль досвідченого педагога

· інноваційні методи викладання

· врахування здібностей та потреб дитини

· корисні рекомендації від учителя

Найкраща підготовка до ЗНО – з репетитором!

Не втрачайте дорогоцінний час! Просто зараз поговоріть з дитиною про її готовність до іспитів. Поясніть всю важливість цього етапу для майбутньої освіти. За потреби – підберіть хорошого викладача на сайті «Букі».

Текст підготувала учитель та репетитор англійської Наталія В.

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