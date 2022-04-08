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Нардепа Олександра Юрченка затримали на блокпосту

Згодом народний депута визнав свою неправоту й вибачився.

Нардепа Олександра Юрченка затримали на блокпосту
Фото: https://www.facebook.com/yurchenko211

Народного депутата Олександра Юрченка затримали на блокпосту за конлікт з представниками тероборони.

Як повідомив у Facebook депутат Київради від «Європейської солідарності» Олександр Погребиський, нардеп Юрченко підійшовши до бійця тероборони, який виконував свої обов‘язки, «почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового». 

«Звісно посвідчення він не показав та і не представився, – додав Погребиський. – Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника».

За словами депутата Київради, згодом Юрченко пішов до поліції та написав заяву на військових.

На опублікованому «5 каналом» відео видно, як Юрченко визнає свою неправоту й вибачається.

Відзначимо, кілька днів тому Олександр Юрченко також став фігурантом скандалу, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook допис у соцмережах про гуманітарну допомогу жителям Бучі – як «зі сльозами на очах бучанці зустріли українську владу і допомогу». Допис він проілюстрував фото, на якій літня жінка схилилася перед ним і притисла обличчя до його рук. Згодом нардеп його видалив. 

Нагадаємо, у версені 2020 нардепу Юрченку, на той час – члену фракції «Слуга народу», а також його помічникові Івану Фіщенку оголосили підозри в причетності до вимагання хабара. Тоді ж президентська фракція виключила його зі своїх лав.

Згідно з матеріалами справи, Юрченко просив у детектива, який працював під прикриттям, 13 тис. доларів за те, щоб внести в Верховну Раду законопроєкт про зміни до законодавства щодо переробки твердих побутових відходів.

Ще $200 тисяч Юрченко вимагав для підкупу своїх колег, народних депутатів-членів профільного комітету. 

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