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Уряд розширив перелік зброї, яку можуть застосовувати добровольчі формування

Дозволено використання стрілецької зброї.

Уряд розширив перелік зброї, яку можуть застосовувати добровольчі формування
Фото: uk.wikipedia.org

Уряд розширив перелік зброї, яку можуть застосовувати члени добровольчих формувань територіальних громад.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 5 квітня.

Норму про застосування добровольцями “особистої мисливської зброї та патронів до неї” під час виконання завдань територіальної оборони доповнено словами “стрілецької зброї, інших видів озброєння”.

Постанова пояснює, що стрілецька зброя – це вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів.

Інші види озброєння – це артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові, комплекси (установки) для їх запуску та складові до них, засоби управління зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами , обладнання для транспортування та обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.

У порядку також йдеться, що перенесення чи перевезення членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них здійснюється з дозволу відповідного командира добровольчого формування.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

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