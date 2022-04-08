Зеленський закликав іноземних дипломатів повертатися до Києва

За словами президента України, присутність іноземних дипломатичних місій у Києві – це чіткий сигнал агресору, що Київ – не губернське місто Росії, а українська столиця

Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних дипломатів повертатися у посольства в Києві.

Про це він заявив у своєму зверненні у четвер увечері.

«Хочу відзначити, що разом з киянами до столиці повертаються й дипломатичні представники інших держав. Вчора повернулося Посольство Туреччини. Сьогодні повернувся посол Литви. Раніше в Києві поновило роботу посольство Словенії, – сказав президент України. – Щиро вдячний друзям України, які підтримують нас саме так, як це й потрібно зараз, також і на рівні символів, на рівні дипломатичних жестів. Це – також про сміливість».

Володимир Зеленський також додав, що очікує на можливість зустрітися з дипломатами.

«З усіма, хто сміливий. Повертайтесь. З усіма дипломатами, які повернулися в нашу столицю і продовжують працювати, – зазначив він. – Присутність іноземних дипломатичних місій у Києві – це нормальна робота посольств, це чіткий сигнал агресору, що Київ – наша столиця. Не губернське місто Росії, а українська столиця».

Нагадаємо, 28 березня Словенія відновила роботу дипмісії в Києві.

4 квітня Литва ухвалила рішення про видворення з країни посла Росії, а також повернення до Києва посла Республіки в Україні.

5 квітня Туреччина повернула персонал посольства в Київ.

Посольство Польщі з Києва під час війни не виїжджало. Інтерв’ю з Послом Бартошем Ціхоцьким можна прочитати отут.