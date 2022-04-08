Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський закликав іноземних дипломатів повертатися до Києва

За словами президента України, присутність іноземних дипломатичних місій у Києві – це чіткий сигнал агресору, що Київ – не губернське місто Росії, а українська столиця

Зеленський закликав іноземних дипломатів повертатися до Києва
Володимир Зеленський
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних дипломатів повертатися у посольства в Києві. 

Про це він заявив у своєму зверненні у четвер увечері. 

 

«Хочу відзначити, що разом з киянами до столиці повертаються й дипломатичні представники інших держав. Вчора повернулося Посольство Туреччини. Сьогодні повернувся посол Литви. Раніше в Києві поновило роботу посольство Словенії, – сказав президент України. – Щиро вдячний друзям України, які підтримують нас саме так, як це й потрібно зараз, також і на рівні символів, на рівні дипломатичних жестів. Це – також про сміливість».

Володимир Зеленський також додав, що очікує на можливість зустрітися з дипломатами. 

«З усіма, хто сміливий. Повертайтесь. З усіма дипломатами, які повернулися в нашу столицю і продовжують працювати, – зазначив він. – Присутність іноземних дипломатичних місій у Києві – це нормальна робота посольств, це чіткий сигнал агресору, що Київ – наша столиця. Не губернське місто Росії, а українська столиця».

Нагадаємо, 28 березня Словенія відновила роботу дипмісії в Києві.

4 квітня Литва ухвалила рішення про видворення з країни посла Росії, а також повернення до Києва посла Республіки в Україні.

5 квітня Туреччина повернула персонал посольства в Київ.

Посольство Польщі з Києва під час війни не виїжджало. Інтерв’ю з Послом Бартошем Ціхоцьким можна прочитати отут

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також