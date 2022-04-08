Сумщина повністю вільна від російських окупантів, - губернатор

Разом з тим, територія області не є безпечною.

Територія Сумської області повністю вільна від окупантів. Про це повідомив губернатор Сумщини Дмитро Живицький.

"Територія області вільна від орків, тож якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало останніми днями) - це працюють рятувальники і вибухотехніки, - пише Живицьки. - Знешкоджують боєприпаси, які лишили російські військові на нашій землі".

Він також наголосив на тому, що територія області не є безпечною:

"Дуже багато замінованих та необстежених ділянок. Не з'їжджайте на узбіччах та не користуються лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки чи місць стоянок орків! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку - розмінування".

Учора Живицький закликав повернутися до ідеї будівництва стіни на кордоні з Росією. "Прикордонні області і країна в цілому не почуватимуться у безпеці, поки на кордоні з Росією не буде побудована стіна", - сказав Живицький.

Така реакція голови ОВА спровокована тим, що залишили після себе окупанти у звільнених від них містах.

"Те, що ми побачили у звільнених громадах, там, де вони побували… Це щось ненормальне, вони самі перетворювали нормальні умови в нелюдські, вони там само їли, там же справляли нужду. Вони крали все, що бачили, ламали, трощили", - сказав Живицький.

Нагадаємо, ідея зведення стіни на кордоні з Росією не нова – її автором у 2014 році був тодішній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. Його проєкт передбачав інженерне облаштування більш як 3 тисяч кілометрів українсько-російського кордону, зокрема: риття протитанкових ровів, облаштування невибухових інженерних загороджень, фортифікаційне облаштування опорних пунктів і позицій тощо. Реалізація проєкту почалася у 2014 році і мала закінчитися у 2018-му, але згодом його продовжили до 2021-го. Станом на 2021 рік, за даними Прикордонної служби, облаштували лише 400 км протитанкового рову, 100 км паркану та 70 км колючого дроту в рамках облаштування кордону з Росією. Низка відповідальних осіб отримала підозри в нецільовому використанні коштів.