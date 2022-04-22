Глава Пентагону Остін проведе перемовини в Німеччині щодо оборонних потреб України

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Німеччини наступного тижня, щоб провести з союзниками переговори щодо оборонних потреб України. Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише Цензор.НЕТ.

"Можу оголосити, що міністр прийме низку своїх колег із консультативної групи захисту України на авіабазі Рамштайн 26 числа, наступного тижня", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що у Німеччині зберуться "зацікавлені сторони з усього світу для низки зустрічей, присвячених останнім оборонним потребам України", а також "гарантуванню поваги та розвитку міцної безпеки та суверенітету України у довгостроковій перспективі".

Кірбі не уточнив, скільки саме країн візьмуть участь у зустрічах. Але повідомив, що серед присутніх будуть союзники, які не входять до НАТО.

Як повідомила газета The New York Times, у німецькому Штутгарті діє координаційний центр допомоги Україні на базі Європейського командування Збройних сил США.

"Представники 14 країн, у тому числі України, направили офіцерів зв’язку до оперативної групи в Штутгарті, яка приймає запити від уряду в Києві та організовує доставку зброї та припасів з різних країн, сказав один із чиновників, який не був уповноважений публічно говорити про спроби озброїти Україну проти Росії", - сказано в повідомлені.