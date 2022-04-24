23 квітня Збройні сили знищили 17 повітряних цілей

Підрозділи зенітних ракетний військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три літаки та п’ять крилатих ракет.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема захисники України знищили Су-34, Су-35, Су-25. «Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня російські окупанти втратили в Україні близько 21,6 тис. військовослужбовців, 854 танки та 2205 бронемашин.