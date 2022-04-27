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У Бєлгородській області Росії спалахнув склад боєприпасів

Влада області запевняє, що ніхто не постраждав. 

У Бєлгородській області Росії спалахнув склад боєприпасів
Ілюстративне фото
Фото: yuga.ru

У прикордонній з Україною Бєлгородській області Росії заявили про пожежу на складі боєприпасів в районі села Стара Нелідовка. Губернатор Вячеслав Гладков стверджує, що руйнувань житлової забудови і потерпілих серед цивільних немає, пише "Інтерфакс".

"Звʼязався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів", – заявив Гладков. 

Відкритий вогонь, за його словами, ліквідовано. Він додав, що перед займанням нібито чули вибухи. 

Нагадаємо, це вже не перша пожежа на складах на території країни-окупанта за минулі місяці. 1 квітня в Бєлгородській області відбулася пожежа на нафтобазі. 29 березня біля Бєлгорода на складі раптово почали детонувати боєприпаси. 

Два дні тому пожежа відбулася на великій нафтобазі в Брянську "Транснафта Брянськ Дружба", що також неподалік кордону з Україною. "Транснафта-Дружба" має у підпорядкуванні нафтопровідну магістраль "Дружба", що постачає нафту з Росії до Європи. 

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