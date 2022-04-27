Євросоюз шукатиме шляхи для мирного співіснування з Росією, - Боррель

"Напевно, це буде дуже складний та тривалий процес".

Європейський Союз докладатиме активних дипломатичних зусиль для припинення війни Росії проти України та пошуку шляхів мирного співіснування з РФ.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає "Укрінформ".

"Постійна напруга та конфлікт не є варіантом, якому віддає перевагу ЄС. Потрібно знайти шляхи для реорганізації відносин між ЄС і росією та погодити гарантії з безпеки й механізми, які б дозволили знову дотримуватися принципів мирного співіснування. Напевно, це буде дуже складний та тривалий процес. Спершу російське керівництво має зрозуміти, що його власна безпека не може і не буде забезпечуватися за рахунок ширшої Європейської безпеки та безпеки її сусідів", - зауважив він.

Боррель також зазначив, що те, що Росія зробила упродовж минулих років для "гарантування" своєї безпеки, призвело до протилежних результатів. Шляхом створення низки конфліктів у спільному сусідстві з Євросоюзом, Росія "отруїла" життя в цих країнах та підірвала довіру у відносинах із ЄС.

Боррель переконаний, що мир у Європі може будуватися лише на основі розуміння взаємних інтересів та занепокоєнь у сфері безпеки, взаємної поваги до національного суверенітету та територіальної цілісності.

"Рішенню Путіна вдертися в Україну слід було запобігти. ЄС, США і НАТО давали обережну відповідь на запропоновані росією угоди та листи. З нашого боку послання було зрозумілим: ми готові обговорювати всі аспекти безпеки, включаючи російські посилання до «неподільності» безпеки. Але це неможливо, коли вони продовжують воєнні дії, бомбардують міста та вбивають цивільних, - і приставляють ствол до чиєїсь голови або до голови нашого друга. Спершу треба зупинити агресію", - наголосив Боррель.

Він зауважив, що невідомо, скільки ще відбудеться смертей та руйнувань, поки президент РФ погодиться піти шляхом діалогу.

Високий представник ЄС висловив сподівання, що візит Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, який у понеділок був у Москві та приїде до Києва, допоможе переконати російське керівництво у необхідності зупинити агресію. Поки що перспектива такого розвитку, за його оцінкою, не є обнадійливою, оскільки Путін налаштований продовжувати війну.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська Росії обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.

ЄС, США та інші країни застосували санкції проти країни-агресора. Багато компаній оголосили про припинення роботи в РФ та вихід зі спільних проєктів.