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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що ​вимагає від постійних членів Радбезу обґрунтовувати право вето

Ця ініціатива має створити конкретні механізми обмеження застосування вето Росією.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що ​вимагає від постійних членів Радбезу обґрунтовувати право вето
Засідання радбезу ООН
Фото: EPA/UPG

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка вимагає від п'яти постійних членів Ради Безпеки обґрунтовувати використання ними права вето.

Документ був ухвалений на основі консенсусу, тобто без голосування, повідомив голова Генасамблеї ООН Абдулла Шахід.

"Голова Генеральної Асамблеї скликає протягом 10 робочих днів після застосування вето офіційне засідання для проведення дебатів щодо ситуації, щодо якої було застосовано вето, за умови, що Асамблея не збирається на надзвичайну спеціальну сесію з того ж питання", – йдеться в резолюції.

На засіданні самої Асамблеї право виступити "поза чергою" надаватиметься державі, яка вдалася до вето.

Постпред Ліхтенштейна при ООН заявив, що робота над цією ініціативою розпочалася понад два роки тому.

"Усі держави-члени цієї організації єдині в тому, що Рада Безпеки ООН несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки та погодилися з тим, що Рада діє від їхнього імені. Тому право на вето йде разом із зобов'язанням працювати над досягненням цілей та принципів Статуту ООН за будь-яких обставин", - заявив постпред Ліхтенштейна Крістіан Венавезер, представляючи проект резолюції.

Як відомо, до складу Радбезу ООН входять 15 держав, п'ять із них є постійними членами і мають право вето. Це - Росія, Китай, США, Великобританія та Франція.

Нагадаємо, близько 40 країн з ініціативи Ліхтенштейну обʼєдналися та подали до ООН спільну резолюцію про нові правила Генеральної Асамблеї, щоб та могла адекватно діяти в разі застосування країною-членом Ради Безпеки права вето. Як розповів в інтерв'ю LB.ua постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, ця ініціатива має створити конкретні механізми обмеження застосування вето в Радбезі Росією.

Раніше президент Володимир Зеленський під час промови на засіданні Радбнзу ООН, скликаному через звірства росіян у Бучі, наголосив, що РФ перетворила своє право вето в Раді Безпеки ООН на право смерті. Якщо Організація Об’єднаних Націй не може усунути Росію як джерело війни, то повинна самоусунутися. 

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