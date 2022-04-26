Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що ​вимагає від постійних членів Радбезу обґрунтовувати право вето

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка вимагає від п'яти постійних членів Ради Безпеки обґрунтовувати використання ними права вето.

Документ був ухвалений на основі консенсусу, тобто без голосування, повідомив голова Генасамблеї ООН Абдулла Шахід.

Today, presided over the #GeneralAssembly that took action on Liechtenstein’s #VetoInitiative draft resolution which mandates a meeting of the #GA whenever a #veto is cast in the #SecurityCouncil.



The resolution 76/262, cosponsored by 83 Member States, was adopted by consensus. pic.twitter.com/mX7JKgdCXl — UN GA President (@UN_PGA) April 26, 2022

"Голова Генеральної Асамблеї скликає протягом 10 робочих днів після застосування вето офіційне засідання для проведення дебатів щодо ситуації, щодо якої було застосовано вето, за умови, що Асамблея не збирається на надзвичайну спеціальну сесію з того ж питання", – йдеться в резолюції.

На засіданні самої Асамблеї право виступити "поза чергою" надаватиметься державі, яка вдалася до вето.

Постпред Ліхтенштейна при ООН заявив, що робота над цією ініціативою розпочалася понад два роки тому.

"Усі держави-члени цієї організації єдині в тому, що Рада Безпеки ООН несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки та погодилися з тим, що Рада діє від їхнього імені. Тому право на вето йде разом із зобов'язанням працювати над досягненням цілей та принципів Статуту ООН за будь-яких обставин", - заявив постпред Ліхтенштейна Крістіан Венавезер, представляючи проект резолюції.

Як відомо, до складу Радбезу ООН входять 15 держав, п'ять із них є постійними членами і мають право вето. Це - Росія, Китай, США, Великобританія та Франція.

Нагадаємо, близько 40 країн з ініціативи Ліхтенштейну обʼєдналися та подали до ООН спільну резолюцію про нові правила Генеральної Асамблеї, щоб та могла адекватно діяти в разі застосування країною-членом Ради Безпеки права вето. Як розповів в інтерв'ю LB.ua постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, ця ініціатива має створити конкретні механізми обмеження застосування вето в Радбезі Росією.

Раніше президент Володимир Зеленський під час промови на засіданні Радбнзу ООН, скликаному через звірства росіян у Бучі, наголосив, що РФ перетворила своє право вето в Раді Безпеки ООН на право смерті. Якщо Організація Об’єднаних Націй не може усунути Росію як джерело війни, то повинна самоусунутися.