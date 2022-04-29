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Російська армія втратила в Україні вже майже 23 тисячі солдатів та 986 танків

Найбільших втрат противник зазнав на Ізюмському напрямку.

Російська армія втратила в Україні вже майже 23 тисячі солдатів та 986 танків

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 29 квітня склали близько 23 000 солдатів.

Про це повідомляє пресцентр Генштбу ЗСУ.

Ворог втратив: 986 танків (+16), 2418 бойових броньованих машин (+29), 435 артилерійських систем (+4), 151 РСЗВ і 73 засоби ППО (+1).

У російських військ поменшало на 189 літаків (+2), 155 гелікоптерів та 229 безпілотників (+14).

Також окупанти втратили: 1695 одиниць автомобільної техніки (+7); вісім кораблів, 76 цистерн з ПММ; 31 одиницю спецтехніки та чотири пускові установки ОТРК/ТРК.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку, дані уточнюються.

Нагадаємо, як повідомила Служба безпеки України ворожі ангари з “грузом 200” забиті “битком”.

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