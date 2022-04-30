Палата представників сподівається ухвалити пакет допомоги Україні на $33 млрд максимально швидко

У пакеті допомоги 20 млрд передбачено на військову допомогу, 8,5 млрд – на пряму економічну допомогу уряду, 3 млрд – гуманітарна допомога.

Спікер Палати представників американського конгресу Ненсі Пелосі висловила надію, що пакет допомоги для України на $33 млрд, запропонований президентом Джо Байденом, ухвалять "настільки швидко, наскільки можливо".

Законодавці обох палат Конгресу раніше підтверджували, що хочуть швидко затвердити запит на фінансування, однак терміни не були визначені на тлі суперечок стосовно змісту закону, пише Reuters.

"Ми сподіваємося якомога швидше ухвалити цей закон", – зазначила Пелосі на щотижневому брифінгу.

У пакеті допомоги 20 млрд передбачено на зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу, 8,5 млрд – пряма економічна допомога українському уряду, 3 млрд – гуманітарна допомога.

Демократи і республіканці не можуть дійти згоди щодо того, чи поєднувати фінансування України з виділенням мільярдів на боротьбу з коронавірусом, про яке Байден оголосив у березні. Деякі республіканці наполягають, що ці питання мають бути розділені. Пелосі сказала, що законодавцям доведеться змиритися з тим, як вирішити обидва питання.

Нагадаємо, цього тижня Байден оголосив про виділення Україні ще 33 млрд доларів у звʼязку з війною проти Росії. Запит більш ніж удвічі перевищує пакет у розмірі 13,6 мільярда доларів, ухвалений законодавцями та підписаний президентом США минулого місяця.

Пакет допомоги включає понад 20 мільярдів доларів на безпеку та військову допомогу, у тому числі 11,4 мільярда доларів на фінансування озброєння та поповнення вже наданих Україні запасів, 2,6 мільярда доларів на підтримку розгортання американських військ та обладнання в регіоні та 1,9 мільярда доларів на підтримку кібербезпеки та розвідки.

Запит також містить 8,5 мільярдів доларів на економічну допомогу Україні для надання базової економічної підтримки, включаючи закупівлю продуктів харчування та медикаментів.

3 мільярди доларів будуть надані на гуманітарну допомогу та підтримку українських біженців, а також для подолання наслідків знищення ланцюжків постачання продовольства.

Байден під час виступу не перерахував усю оборонну допомогу, яку має отримати Україна, але згадав про артилерійські системи.