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У Росії розбився гелікоптер Мі-8, є жертви

Причини аварії з'ясовуються.

У Росії розбився гелікоптер Мі-8, є жертви
Фото: ВМС ЗС України

Під час посадки в місті Могоча Забайкальського краю рф розбився гелікоптер Мі-8. 

Про це повідомляє Медуза.

Уряд краю повідомив, що в результаті аварії гелікоптера одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. Усього на борту Мі-8 перебувало 15 людей, які брали участь у гасінні лісових пожеж.

Причини аварії з'ясовуються, заявили в уряді Забайкальського краю. За даними джерел, під час посадки стався різкий порив ураганного вітру, при якому екіпаж не зміг утримати гелікоптер.

Також 28 квітня в Саратовській області рф в повітрі зіткнулися два гелікоптери (один з них був військовий), повідомлялося як мінімум про одного загиблого та одного постраждалого.

Нагадаємо, що 21 квітня підрозділ протиповітряної оборони Нацгвардії знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".

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