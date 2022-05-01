Під час посадки в місті Могоча Забайкальського краю рф розбився гелікоптер Мі-8.

Про це повідомляє Медуза.

Уряд краю повідомив, що в результаті аварії гелікоптера одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. Усього на борту Мі-8 перебувало 15 людей, які брали участь у гасінні лісових пожеж.

Причини аварії з'ясовуються, заявили в уряді Забайкальського краю. За даними джерел, під час посадки стався різкий порив ураганного вітру, при якому екіпаж не зміг утримати гелікоптер.

Також 28 квітня в Саратовській області рф в повітрі зіткнулися два гелікоптери (один з них був військовий), повідомлялося як мінімум про одного загиблого та одного постраждалого.

Нагадаємо, що 21 квітня підрозділ протиповітряної оборони Нацгвардії знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".