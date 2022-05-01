Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко

Українські військові влучили у штаб 2-ї армії російських окупантів, де знаходиться ставка начальника генштабу ЗС рф Герасимова.

Про це у Twitter написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Годину тому отримано підтвердження про вчорашній вибух в Ізюмі в районі штабу 2-ї Армії. У тому місці де знаходиться ставка начальника ГШ рф Герасимова, що приїхав керувати наступом на Слов'янськ", - написав Геращенко.

За його словами, підтверджена велика кількість вбитих серед вищого офіцерського складу армії окупантів.

Раніше повідомлялося, що начальник російського Генштабу Герасимов прибув на Харківщину, щоб безпосередньо керувати діями окупантів.

Час назад получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2 Армии 🇷🇺.



В том месте где находится ставка Начальника ГШ рф Герасимова, приехавшего руководить наступлением на Славянск



Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) May 1, 2022

Станом на 1 травня російські окупанти втратили в Україні 23,5 тис. військових, 1026 танків, 2471 бронемашину, 451 артилерійську систему. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися саме на Ізюмському напрямку.

За словами президента Володимира Зеленського, армія Росії готує додаткові рефрижератори для трупів своїх військових і чекає на тисячі нових втрат.