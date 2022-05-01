Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
ГоловнаСуспільствоВійна

Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко

Підтверджена велика кількість вбитих офіцерів окупантів.

Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Валерий Герасимов

Українські військові влучили у штаб 2-ї армії російських окупантів, де знаходиться ставка начальника генштабу ЗС рф Герасимова.

Про це у Twitter написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Годину тому отримано підтвердження про вчорашній вибух в Ізюмі в районі штабу 2-ї Армії. У тому місці де знаходиться ставка начальника ГШ рф Герасимова, що приїхав керувати наступом на Слов'янськ", - написав Геращенко.

За його словами, підтверджена велика кількість вбитих серед вищого офіцерського складу армії окупантів.

Раніше повідомлялося, що начальник російського Генштабу Герасимов прибув на Харківщину, щоб безпосередньо керувати діями окупантів.

Станом на 1 травня російські окупанти втратили в Україні 23,5 тис. військових, 1026 танків, 2471 бронемашину, 451 артилерійську систему. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися саме на Ізюмському напрямку.

За словами президента Володимира Зеленського, армія Росії готує додаткові рефрижератори для трупів своїх військових і чекає на тисячі нових втрат.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також